Während prominenten Regime-Kritikern jahrelange Einzelhaft oder gar die Hinrichtung droht, unterhält Saudi-Arabien für die Masse seiner politischen Gefangenen ein Gefängnis-System der besonderen Art: In fünf Anlagen mit insgesamt mehr als 5.000 Plätzen sollen verurteilte Terroristen, was im Königreich ein sehr weiter Begriff sein kann, wieder in die Gesellschaft eingegliedert werden. Mit Islamstudien unter Anleitung geprüfter Prediger, einem monatlichem Taschengeld in Höhe von hunderten Euro und umfangreichen Besuchsrechten für Angehörige, berichtet die New York Times. Wie erfolgreich dieses teure Programm ist, ist unklar. In unregelmäßigen Abständen kommt es auch in Saudi-Arabien zu Anschlägen dschihadistischer Kämpfer auf Einrichtungen der Regierung.



Viele saudische Dschihadisten seien in den Jemen abgewandert, das Netzwerk seit dem Tod bin Ladens geschwächt, erzählt Gerlach. "Andererseits haben dschihadistische Kräfte oft genung gezeigt, dass sie sich schnell wieder formieren können, anpassungsfähig und bereit zur Hinnahme großer Verluste sind. Die Präsenz von US-Truppen würde sicher wieder Diskussionen in den sozialen Medien auslösen und zum Thema in den Moscheen werden."