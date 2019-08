Bei den letzten Demos gab es tausende Festnahmen. Archivbild.

Quelle: Uncredited/AP/dpa

Die Opposition ist einmal mehr mit einem Antrag auf eine Demonstration in Moskau gescheitert. Die Stadtverwaltung habe Pläne für einen Protest-Marsch am 31. August abgelehnt, teilte eine Kommunalpolitikerin mit.



Bürger der Stadt sollten nicht gestört werden durch Demonstranten, hieß es zur Begründung. Protestiert werden sollte gegen den Ausschluss vieler Kremlgegner bei der Stadtratswahl am 8. September. Nach gescheiterten Anträgen gab es zuletzt unerlaubte Proteste mit tausenden Festnahmen.