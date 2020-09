Ian Blackford im britischen Unterhaus. Archivbild

Quelle: House Of Commons/PA Wire/dpa

Zwei britische Oppositionsparteien haben ihre Zustimmung zu dem Neuwahlplan von Premierminister Boris Johnson an eine Bedingung geknüpft.



Die EU müsse zuvor dem britischen Antrag auf einen Brexit-Aufschub bis zum 31. Januar stattgeben - ohne Möglichkeit, die EU zuvor zu verlassen, schrieben die Chefs der Schottischen Nationalpartei SNP und der Liberaldemokraten, Ian Blackford und Jo Swinson, an EU-Ratschef Donald Tusk. Johnson will an diesem Montag eine Abstimmung über Neuwahlen am 12. Dezember.