Die Situation im Land ist seit langem besorgniserregend. Immer wieder erschüttern Anschläge das Land. Erst an diesem Freitag wurde eine schiitische Moschee in Kabul angegriffen. Mindestens zwölf Menschen starben. Die Terrormiliz IS bekannte sich zu dem Anschlag. ZDF-Korrespondent Strumpf sieht in Afghanistan "jede Menge Stellvertreterkriege". Hinter dem sunnitischem IS stehe Saudi Arabien, die ebenfalls sunnitischen Taliban erhielten ihre Befehle aus Pakistan. Die Schiiten aber, der gemeinsame religiöse Feind, würden von Iran gestützt. "Dass Taliban und IS an einem Strang ziehen, das wird nicht lange gut gehen", warnt Strumpf. Vor allem wenn sich der IS in Afghanistan weiter ausbreite, würden sich die Taliban wehren. "Was dann initiiert wird, davor kann einem jetzt schon grauen."