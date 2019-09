Clément B., das wäre nicht irgendein Zeuge – sondern einer von Amris engsten Kontaktleuten aus dem Umfeld der IS-Terror-Szene. Jahrgang 1993, ein französischer Staatsbürger, der derzeit in einem französischen Gefängnis in Haft sitzt. Schon im Oktober 2016 soll er gemeinsam mit Amri und einem dritten mutmaßlichen möglichen Terroristen - Magomed Ali-C. - einen Anschlag auf das Berliner Gesundbrunnen-Center geplant haben.



Der Anschlag, für den Magomed-Ali C. schon große Mengen Sprengstoff in seiner Berliner Wohnung gelagert haben soll, wurde damals noch in der Planungsphase vereitelt. Seit Mai läuft nun gegen Magomed-Ali C. ein Prozess vor dem Berliner Kammergericht. Vorgeworfen wird ihm die Vorbereitung einer schweren staatsgefährdenden Gewalttat, ein Urteil wird nicht vor Dezember erwartet.