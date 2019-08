Abgeordnete schwenken Nationalflaggen von Venezuela.

Quelle: Pedro Ramses Mattey/dpa

Im Machtkampf in Venezuela will Präsident Nicolas Maduro offenbar das von der Opposition kontrollierte Parlament auflösen. Die regierungstreue Verfassungsgebende Versammlung setzte eine Kommission ein, die den Termin für die Parlamentswahl festlegen soll.



Regulär würden die nächsten Parlamentswahlen erst Ende 2020 stattfinden. Nachdem Präsident Maduro fast alle staatlichen Institutionen in Venezuela mit seinen Gefolgsleuten besetzt hat, ist die Nationalversammlung die letzte Bastion der Regierungsgegner.