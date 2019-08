Da kommt Szenario 2 ins Spiel. Ein Misstrauensvotum gegen die Regierung. Kommt eine Mehrheit zustande, hat das Parlament zwei Wochen, um jemanden an die Regierungsspitze zu wählen. Der oder die dann die Geschäfte übernimmt, um das Brexit-Datum zu verschieben und eine Neuwahl zu organisieren. Denn selbst ein verlorenes Misstrauensvotum allein könnte Johnson ebenfalls aussitzen, so Juristen. Die Wahl eines Interims-Premiers sei also beim zweiten Szenario, das oft auch als nukleare Option bezeichnet wird, unentbehrlich. Wenn das Parlament sicher einen Austritt ohne Abkommen verhindern will.