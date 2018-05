Bereits zuvor waren in anderen Städten Dutzende Anhänger von Nawalny festgenommen worden. Im sibirischen Krasnojarsk seien 14 Demonstranten und ein Journalist zum Teil mit Gewalt in Gewahrsam genommen worden, teilte die Bürgerrechtsorganisation OVD-Info mit. In Tscheljabinsk im südlichen Ural wurden nach Angaben eines Aktivisten drei Menschen noch vor Beginn der Demonstration festgenommen. Im sibirischen Barnaul gab es nach Angaben von Nawalnys Team mindestens zehn Festnahmen. Auch in St. Petersburg kamen Demonstranten zusammen, die Behörden hatten das für Kundgebungen beliebte Marsfeld zuvor geschlossen. An den Zugangssperren wurden dringende Reparaturarbeiten als Begründung genannt.