Thorsten Schäfer-Gümbel, Parteivorsitzender der SPD in Hessen.

Quelle: Silas Stein/dpa

Für Hessens neue Landesregierung wird es laut SPD-Oppositionsführer Thorsten Schäfer-Gümbel keine Schonfrist geben. In der vorherigen Legislaturperiode habe seine Partei lange gebraucht, um sich auf die Regierung einzustellen, sagte er in Wiesbaden. "Diesen Fehler werden wir nicht wiederholen."



CDU und Grüne in Hessen hatten am Wochenende den neuen Koalitionsvertrag unterschrieben. Die Wahl des Ministerpräsidenten und die Vereidigung des Kabinetts sind für 18. Januar geplant.