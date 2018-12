Khaleda Zia sitzt derzeit in Haft. Archivbild

Quelle: Abir Abdullah/EPA/dpa

In Bangladesch darf die Oppositionsführerin und ehemalige Ministerpräsidentin Khaleda Zia bei der Parlamentswahl am 30. Dezember nicht antreten. Zur Begründung sagte Generalstaatsanwalt Mahbubey Alam, sie sei in zwei Korruptionsfällen zu Haftstrafen verurteilt worden.



Wer zu zwei Jahren oder mehr Gefängnis verurteilt worden sei, sei laut einer Entscheidung des Obersten Gerichts von einer Kandidatur ausgeschlossen, sagte Alam. Zias Nationalistische Partei wies die Äußerungen Alams zurück.