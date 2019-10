Viel zu groß, kompliziert und teuer sei das - und führe zudem zur Handlungsunfähigkeit des Parlamentes, so Grüne, Linke und FDP. Sie wollen in ihrem Entwurf die Zahl daher auf 630 begrenzen. Dies sei auch schon ein Zugeständnis an die Union, die sich einer Reform bisher strikt verweigert.