In seinem neuen Leben legte Leuser weite Strecken zurück, kletterte auf hohe Bäume, baute Nester. Der Affe verhielt sich, als hätte er nie in Gefangenschaft gelebt. Die Tierschützer waren glücklich. Mehr als eintausend Tiere warten in Rettungsstationen auf Sumatra und Borneo auf ihre Auswilderung. Die oft noch sehr jungen Überlebenden sind verwaist, verletzt und häufig traumatisiert. Nur wenigen gelingt der Weg zurück in die Wildnis so problemlos wie Leuser.