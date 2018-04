Auswilderung von Orang-Utans auf Borneo. Quelle: Christoph Sator/dpa

Auf Borneo nimmt das Sterben von Orang-Utans immer dramatischere Ausmaße an. Die Zahl der Menschenaffen ging in jüngster Zeit um 150.000 zurück. Geschätzt gibt es heute nur noch zwischen 50.000 und 100.000 der Tiere. Orang-Utans waren in Südostasien früher weit verbreitet.



Die große Mehrheit der Menschenaffen starb entweder durch Wilderer oder dadurch, dass sie ihren Lebensraum verloren. Die Tierschutzorganisation Borneo Orangutan Survival (BOS) hält mit Auswilderung dagegen.