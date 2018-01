Nach wie vor sieht sich die CSU als Europa-Partei. Aber sie will Europa mehr im Großen, weniger im Kleinen. Also: Ein "Ja" zur europäischen Zusammenarbeit, um die Wirtschaft zu stärken, in der Sicherheits- und auch in der Flüchtlingspolitik. Aber nicht automatisch alles, was aus Brüssel kommt, übernehmen.



Manfred Weber, der wohl europäischste Politiker, den die CSU derzeit hat, will die "ausgestreckte Hand des französischen Präsidenten Macron" annehmen. Europa sei zurück, das Wirtschaftswachstum der EU so groß wie das der USA. "Aber wir sind noch nicht wetterfest mit unserer Währung." Das sei jetzt die große Aufgabe: zu entscheiden, wie man zukünftig mit ökonomischen Schocks in Europa umgehen wolle. Zum Beispiel gefährdeten Mitgliedsländern präventiv unter die Arme greifen - nicht erst in der Krise. Europäische Solidarität sei seit Kurzem auch in der Verteidigungszusammenarbeit Realität und wichtig bei der Drohnentechnologie und gegen den Cyberwar.