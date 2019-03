Viktor Orban hat sich das nächste Ziel seiner Plakatkampagne ausgesucht: Frans Timmermans.

Quelle: Francisco Seco/AP/dpa

Ungarns rechts-nationale Regierung will ihre Plakat-Kampagne gegen den EU-Kommissionspräsidenten Jean-Claude Juncker am 15. März beenden - und eine neue gegen dessen Vize Frans Timmermans starten.



"In der nächsten Phase des Wahlkampfs (...) werden Sie einen weiteren Akteur auf den Plakaten sehen: Herrn Timmermans", erklärte der ungarische Ministerpräsident Viktor Orban der "Welt am Sonntag". Die Kampagne gegen Juncker hatte vor allem in der Europäischen Volkspartei (EVP) Empörung ausgelöst.