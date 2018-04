Wahlsieger Viktor Orban. Quelle: Darko Vojinovic/AP/dpa

Deutlicher als erwartet hat der EU-kritische Regierungschef Viktor Orban die Parlamentswahl in Ungarn gewonnen. Seine rechtsnationale Fidesz-Partei kam auf 48,8 Prozent. Damit erzielte Orban eine verfassungsändernde Zweidrittelmehrheit. Orban (54) steht vor seiner vierten Amtszeit und der dritten in Folge.



Damit zeichnen sich schlechte Zeiten für unabhängige Organisationen ab, die Flüchtlingen helfen. Ein Gesetzespaket, das sie in die Illegalität drängt, könnte bald beschlossen werden.