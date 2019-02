Sollte Weber sich in den kommenden Wochen nicht ähnlich positionieren, könnte das während des Europawahlkampfes zur Belastung für ihn werden. Sein Kontrahent Frans Timmermans, der für die europäischen Sozialdemokraten um das Amt des EU-Kommissionschefs kämpft, sagte dem "Spiegel", man könne Orban innerhalb der EVP nicht einhegen. "Ich will die EVP und Herrn Weber warnen: Sie könnten sich anstecken", sagte der Niederländer.



Auch die Spitzenkandidatin der Grünen, Ska Keller, sieht in Orban ein Problem für die EVP: "Sie können nicht sagen, sie vertreten europäische Werte, wenn sie jemanden wie Orban in ihren eigenen Reihen dulden." Der FDP-Fraktionsvize im Bundestag, Alexander Graf Lambsdorff, sagte dem "Bonner General-Anzeiger": "Manfred Weber trägt eine politische Last mit sich herum, die er dringend abwerfen sollte." Die Kampagne der ungarischen Regierung habe "mit legitimer politischer Auseinandersetzung nichts mehr zu tun".