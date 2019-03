Regierungs-Poster in Budapest

Quelle: dpa

Die EVP stellte Orban und seiner Fidesz-Partei inzwischen ein Ultimatum für den Verbleib in dem konservativen Parteienverbund. "Viktor Orban und die Fidesz haben im vergangenen Monat wieder einmal rote Linien überschritten", sagte der EVP-Spitzenkandidat für die Europawahl, Manfred Weber (CSU), am Dienstag vor Journalisten im niederbayerischen Landau an der Isar. In der "Bild"-Zeitung forderte er: "Viktor Orban muss die Anti-Brüssel-Kampagnen seiner Regierung sofort und endgültig stoppen." Orban müsse sich für seine anti-europäischen Äußerungen zudem bei den anderen Mitgliedsparteien der EVP entschuldigen.



"Alle Optionen sind auf dem Tisch, und besonders die Option, dass wir unseren Weg künftig ohne Fidesz gehen", sagte Weber in Landau. Am Mittwoch tritt der CSU-Politiker beim Politischen Aschermittwoch seiner Partei in Passau auf. Die Entscheidung über einen Ausschluss der ungarischen Regierungspartei könnte auch Auswirkungen auf die Mehrheitsverhältnisse im nächsten EU-Parlament haben.