So, wie wir es geschafft haben, unsere Umwelt zu vermüllen, so vermüllen wir jetzt auch den Weltraum. Gökhan Kayal, Leiter der Satellitenprogramme EUMETSAT

"Es ist ein gewaltiges Problem", sagt Gökhan Kayal. "So, wie wir es geschafft haben, unsere Umwelt zu vermüllen, so vermüllen wir jetzt auch den Weltraum." Kayal ist ein Leiter der Satellitenprogramme bei EUMETSAT. Seit über 30 Jahren liefert die zwischenstaatliche Organisation mit Sitz in Darmstadt jene Daten, auf denen unser Wetterbericht basiert. Hierfür misst EUMETSAT im Erdorbit die Temperaturen der Atmosphäre, ihren Feuchtigkeitsanteil, Windstärken, Ozonwerte. Die europäischen Staaten haben sich zusammengeschlossen und betreiben die Satelliten gemeinsam, deren Messungen nicht nur europa-, sondern auch weltweit in viele Wetterprognosen und Klimamodelle einfließen.