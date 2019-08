Ja, ich wusste schon vorher, wie unendlich naiv dieser Gedanke war. Aber die Hoffnung stirbt zuletzt, erst, wenn noch viel mehr Menschen gestorben sind. Dieser Tage birgt nur eine letzte Chance: Dass diese Normalität den Strom derjenigen anschwellen lässt, die Donald Trump am 3. November 2020 nach Hause schicken, wo er als wütender, weißer, alter Mann zuschauen kann, wie eine neue Generation von Wählern und Amtsträgern den wichtigsten Satz der amerikanischen Unabhängigkeitserklärung in die Wirklichkeit zurückholt: "We hold these Truths to be self-evident, that all Men are created equal, that they are endowed by their Creator with certain unalienable Rights, that among these are Life, Liberty and the Pursuit of Happiness."