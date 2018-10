Feierliche Ordination von Rabbinern und Kantoren in Berlin. Quelle: Bernd von Jutrczenka/dpa

Erstmals seit dem Holocaust sind in Berlin drei orthodoxe Rabbiner in ihr Amt eingeführt worden. Die Absolventen des Berliner Rabbinerseminars wurden in der Beth Zion Synagoge im Stadtteil Prenzlauer Berg ordiniert.



Bislang fanden die Ordinationsfeiern des einzigen orthodoxen Rabbinerseminars in Deutschland in anderen Städten statt. In seiner Festrede wünschte der anwesende Außenminister Heiko Maas (SPD) den neuen Rabbinern Glück. Erst 2009 nahm das orthodoxe Seminar seinen Betrieb wieder auf.