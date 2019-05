Die Lage für Kinder hat sich weltweit sehr verbessert. Archivbild

Die Situation für Kinder auf der Welt hat sich nach Einschätzung der Organisation "Save the Children" in den vergangenen Jahren deutlich verbessert. "Kinder, die heute geboren werden, haben so gute Chancen wie nie zuvor, gesund, gebildet und geschützt aufzuwachsen", heißt es in einem Bericht.



Vor 20 Jahren seien weltweit 970 Millionen Kinder betroffen gewesen von unter anderem schlechter Gesundheitsversorgung oder Fehlernährung. Diese Zahl sei inzwischen auf 690 Millionen gesunken.