Polizeiaktion gegen Clan-Mitglieder in Berlin. Archivbild Quelle: Paul Zinken/dpa

In Deutschland wurde im Jahr 2017 in 39 Fällen gegen türkische und arabische Clans ermittelt. Das berichtet die Funke Mediengruppe. Im Vorjahr habe es lediglich 25 Verfahren wegen organisierter Kriminalität (OK) gegeben, hieß es unter Berufung auf das Bundeskriminalamt(BKA).



Allein in Berlin sind nach Einschätzung der Behörden zwölf Großfamilien mit mehreren Hundert Mitgliedern ansässig. Nach Angaben von Polizeipräsidentin Barbara Slowik sind 25 Prozent der OK arabischen Clans zuzurechnen.