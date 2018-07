Für Neuköllns Bezirksbürgermeister Martin Hikel ist der Ermittlungserfolg in mehrfacher Hinsicht ein wichtiges Signal. "Zum einen - und das finde ich besonders wichtig: Der Staat zeigt hier konsequent, dass die Gesetze, die wir hier haben, gelten und geschützt werden", sagte der SPD-Politiker am Wochenende. "Darüber hinaus sehe ich es als Signalwirkung in die Gesellschaft hinein: Wer sich nicht an Recht und Gesetz hält, hat mit Konsequenzen zu rechnen."