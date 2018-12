Sie ist die bekannteste und bis heute eine der brutalsten Verbrecherorganisationen: die italienische Mafia, die ihren Ursprung in Sizilien hat. Die "Cosa Nostra" hat ihr Netzwerk auf der ganzen Welt und ist auch in Deutschland aktiv. Das BKA ermittelte 2017 in drei Verfahren gegen Mitglieder der Organisation. Konkurrenz bekommt die "Cosa Nostra" aus dem eigenen Land: die neapolitanische "Camorra", die weniger bekannte "Stidda" und die kalabrische "'Ndrangheta". Gegen letztere richtete sich der Schlag der internationalen Ermittler, bei dem am Mittwoch in Italien, Deutschland, den Niederlanden und in Belgien 90 Verdächtige festgenommen wurden. Die "'Ndrangheta" gilt als die gefährlichste und einflussreichste Mafiaorganisation. Sie dominiert den Drogenschmuggel.



Deutschland wird von der italienischen Mafia besonders zur Geldwäsche, für Rauschgifthandel, Wirtschaftskriminalität, Erpressungs- und Raubdelikte genutzt. Die Mafia-Expertin Margherita Bettoni erklärt im ZDF-Interview, dass sich Deutschland aufgrund seiner Infrastruktur geradezu anbiete. Die Mafia finde hier eine "starke Volkswirtschaft mitten in Europa mit guter Infrastruktur, wo viel Bargeld im Umlauf ist und es auch viele Anlagamöglichkeiten gibt".



Das BKA beklagt in einem Lagebericht für das Jahr 2017 vor allem einen "hohen Organisations- und Professionalisierungsgrad" und führt das auf Verbindungen zurück, die sich seit den 70er Jahren gebildet hätten. Die Behörden gehen von etwa 600 aktiven Mafia-Mitgliedern in Deutschland aus, am stärksten vertreten sei die 'Ndrangheta. Nach Angaben der US-Bundespolizei FBI hat sie weltweit etwa 6.000 Mitglieder in 160 sogenannten Clans. Diese hängen über Familienbande miteinander zusammen. Experten schätzen, dass die 'Ndrangheta jährlich einen weltweiten Umsatz zwischen 50 und 100 Milliarden Euro macht.