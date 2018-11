Auch in Deutschland wird aktuell wieder viel über das Thema diskutiert. Anlass ist ein Vorstoß von Gesundheitsminister Jens Spahn, der die Organspende in Deutschland neu regeln will. Darüber wird am Mittwoch in einer Orientierungsdebatte im Bundestag gesprochen. Im Fokus steht dabei die Widerspruchslösung, die bereits in vielen Ländern gilt.