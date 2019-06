Patrick Korosec wartet seit über drei Jahren auf eine neue Niere, er findet die Widerspruchslösung gut, die Menschen würden durch sie nicht bevormundet, jeder könne widersprechen. Patrick Korosec ist erst 47 Jahre, doch manchmal fühlt er sich wie 70. Die Hoffnung will er nicht aufgeben, sein größter Wunsch: "Ich will wieder am Leben teilnehmen."