Mobile Ärzteteams sollen künftig kleinere Häuser unterstützen. Quelle: Soeren Stache/dpa

Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU) will die Voraussetzungen in den Kliniken verbessern, um zu mehr Organspenden in Deutschland zu kommen. Dazu sollen Transplantationsbeauftragte in Krankenhäusern mehr Zeit für diese Aufgabe bekommen. Zudem soll die Vergütung der Einrichtungen dafür verbessert werden.



"Wir müssen alles versuchen, dass die Zahl der Organtransplantationen wieder steigt", sagte Spahn. "Das sind wir den mehr als 10.000 Patienten schuldig, die auf Spenderorgane warten."