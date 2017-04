Nachrichten | heute - Orientalische Idylle in Bonn

Persische Gärten mit prachtvollen Springbrunnen, bis zu 8.000 Jahre alter Goldschmuck und kostbare Skulpturen. Es ist ein seltener Einblick in die Hochkultur des Iran. Zu sehen gibt es die Ausstellung in der Bundeskunsthalle in Bonn.