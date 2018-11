Viele fordern auch, erst einmal die Wirksamkeit des Gesetzes abzuwarten, über das im Bundestag noch entschieden werden muss und das die Organisation von Organspenden in den Kliniken verbessern soll. "Entscheidend ist die Organisation in den Kliniken", sagt Ex-Gesundheitsministerin Ulla Schmidt (SPD). Es brauche in den Kliniken freigestellte Transplantationsbeauftragte, die sich die um die Angehörigen kümmerten. Hilde Mattheis (SPD) forderte in dieser Situation besser medizinische und theologische Begleitung. "Niemand will mit dieser Frage allein sein", so Mattheis. Dafür müsse man sorgen. Jörg Schneider (AfD) will neben der besseren Organisation in den Kliniken ein elektronisches Spendenregister. Auch das könne helfen, die Zahl der Spender zu erhöhen.