Das «Dracula»-Filmplakat zeigt Darsteller Bela Lugosi. Quelle: Heritage Auctions/dpa

Ein Original-Plakat des Filmklassikers "Dracula" von 1931 ist in den USA für 525.800 Dollar versteigert worden. Das Poster, von dem weltweit nur noch zwei bekannt sind, sei damit das bislang teuerste je bei einer Auktion versteigerte Filmplakat, teilte das Auktionshaus Heritage Auctions in Dallas mit.



Den bisherigen Rekord hatten den Angaben zufolge ein Poster von "Casablanca" und eins von "London After Midnight" gehalten, die 2017 und 2014 für je 478.000 Dollar versteigert worden waren.