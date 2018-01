"Friederike" ist der heftigste Sturm seit dem Jahr 2007. Quelle: Klaus-Dietmar Gabbert/dpa-Zentralbild/dpa

Beim schwersten Orkan seit mehr als zehn Jahren kamen mindestens fünf Menschen ums Leben. Sturm "Friederike" erreichte vielerorts Windstärke 12 und mehr.



Bei Emmerich in Nordrhein-Westfalen wurde ein Mann von einem Baum erschlagen. In Lippstadt starb ein Mann bei einem Verkehrsunfall. Ein Mitglied der Freiwilligen Feuerwehr kam in Sundern ums Leben. In Bad Salzungen in Thüringen wurde ein Feuerwehrmann von einem umstürzenden Baum getötet. In Brandenburg starb ein LKW-Fahrer bei einem Unfall.