Unwetterschäden an einer Brücke. Symbolbild

Quelle: Uli Deck/dpa

Nordrhein-Westfalen bereitet sich auf Orkan "Sabine" vor, der in der Nacht zum Montag über NRW hinwegfegen soll. Mehrere Städte wie Essen, Neuss und Gelsenkirchen lassen am Montag alle ihre Schulen geschlossen. Anderswo sollen die Eltern entscheiden, ob sie den Weg zur Schule für sicher halten.



Bei der Bahn bereiten sich Räumkräfte auf einen Einsatz vor - großflächige Zugausfälle im Berufsverkehr am Montagmorgen sollen möglichst verhindert werden. Beim Landesbetrieb Straßenbau wurden Rufbereitschaften verstärkt.