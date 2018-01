Bringen wir es direkt auf den Punkt: Die Windgeschwindigkeiten, die mit dem Orkan morgen am Vormittag erreicht werden, sind in den höheren Luftschichten extrem. Das wäre noch verkraftbar, wenn es nur dabei bliebe. Die Berge wären dann ungemütlich mit Sturm und Orkan. Allerdings zieht der Orkan "Burglind" von der Nordsee weiter zur Ostsee und schiebt seine Kaltfront quer über Deutschland. Am heftigsten wird es südlich einer Linie von Nordrhein-Westfalen bis in den bayerischen Wald. Entlang dieser Kaltfront entstehen die höchsten Windgeschwindigkeiten - besonders bei Gewittern.