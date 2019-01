Sturmtief "Burglind" sorgt vielerorts für Schwierigkeiten.

Quelle: Frank Rumpenhorst/dpa

Mit orkanartigen Böen von mehr als 120 Kilometern pro Stunde ist Sturmtief "Burglind" auf den Westen Deutschlands getroffen. Umgestürzte Bäume und heftiger Regen behinderten am Mittwochmorgen in Nordrhein-Westfalen, Hessen und Rheinland-Pfalz massiv den Berufsverkehr.



Ein Regionalzug in Selm im südlichen Münsterland prallte am Morgen gegen einen entwurzelten Baum. Der Zug sei teilweise aus den Schienen gesprungen, verletzt worden sei aber niemand, sagte ein Bahnsprecher.