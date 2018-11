Ornella Wahner

Quelle: imago/VIADATA

Ornella Wahner (Halle/Saale) hat bei der Amateurbox-WM in Neu Delhi/Indien das Finale erreicht. Die frühere Junioren-Weltmeisterin gewann ihren Halbfinalkampf in der Klasse bis 57 kg gegen die ehemalige Profiboxerin Jemyma Betrian (Niederlande) einstimmig nach Punkten mit 5:0 und sorgte damit für den bislang größten Erfolg für das deutsche Amateurboxen der Frauen.



Im Finale bekommt es die 25-Jährige am Samstag mit der Inderin Sonia zu tun, die in der Vorschlussrunde Jo Son Hwa aus Nordkorea ausschaltete. Am Donnerstag hatte Weltergewichtlerin Nadine Apetz Bronze geholt.