Nordkorea-Machthaber Kim Jong Un und US-Präsident Donald Trump.

Quelle: Evan Vucci/AP/dpa

Die USA und Nordkorea beraten laut US-Präsident Donald Trump derzeit über den Ort seines nächsten Gipfeltreffens mit Nordkoreas Machthaber Kim Jong Un. Dieser werde "wahrscheinlich in nicht allzu ferner Zukunft" bekanntgegeben. Beide Seiten seien sich einig, dass es ein zweites Treffen geben solle.



Beim ersten Treffen hatte Kim in die "Denuklearisierung" seines Landes eingewilligt. Trump betonte nun, die Sanktionen blieben "vollständig in Kraft", bis es "sehr positive" Ergebnisse gebe.