Trump (l) und Putin beim Gipfeltreffen der APEC. Archivbild Quelle: Mikhail Klimentyev/epa Tass/dpa

Trotz des gespannten Verhältnisses zwischen Russland und den USA werden die Präsidenten Wladimir Putin und Donald Trump bald zu einem ersten Gipfel zusammenkommen. Er werde in einem Drittland stattfinden. Ort und Zeit sollten am Donnerstag bekanntgegeben werden, teilte der Kreml nach einem Gespräch Putins mit US-Sicherheitsberater John Bolton in Moskau mit.



Der Gipfel könnte während Trumps Europareise Mitte Juli stattfinden. Als Ort waren nach Medienberichten Wien oder Helsinki im Gespräch.