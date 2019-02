Tausende Menschen mussten in Nordkalifornien evakuiert werden.

Quelle: Kent Porter/The Press Democrat/dpa

Heftige Winterstürme an der US-Westküste haben mehrere Orte in Nordkalifornien unter Wasser gesetzt. "Guerneville ist jetzt eine Insel. Alle Zufahrtsstraßen in den Ort sind überflutet und nicht befahrbar", warnte die Polizei im Bezirk Sonoma County. Nach tagelangen Regenfällen war der Russian River nördlich von San Francisco über die Ufer getreten.



Der jüngste Sturm brachte mehrere Meter Schnee in der kalifornischen Sierra Nevada. Highways und Gebirgsstraßen wurden für den Verkehr gesperrt.