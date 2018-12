Präsident Poroschenko auf der Kirchensynode.

Quelle: Mikhail Palinchak/Ukrainian Presidential Press Service/dpa

In der Ukraine ist eine eigene orthodoxe Nationalkirche gegründet worden. Bei einer Synode in Kiew stimmten die Bischöfe von zwei orthodoxen Kirchen für eine Vereinigung. Die moskautreue orthodoxe Kirche in der Ukraine boykottierte die Versammlung weitgehend. Präsident Petro Poroschenko nahm an der Synode Teil.



Poroschenko hat die Kirchenpläne vorangetrieben. Die russisch-orthodoxe Kirche sieht die Ukraine als ihr Gebiet und kämpft dagegen, die Gemeinden dort zu verlieren.