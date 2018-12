Ukrainische Fallschirmjäger in der Ostukraine. Archivbild

Quelle: Ukrinform/dpa

In der Ostukraine ist anlässlich Silvesters und des orthodoxen Weihnachtsfestes ein weiterer Anlauf für eine Waffenruhe unternommen worden. Die Kampfhandlungen zwischen Regierungstruppen und prorussischen Separatisten sollten in der Nacht eingestellt werden. Seit Mitternacht gilt eine Waffenruhe.



Sie sei zeitlich nicht befristet und soll über das orthodoxe Weihnachtsfest am 7. Januar hinaus bestehen, hieß es von der Organisation für Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa (OSZE).