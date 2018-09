Vor der Verleihung der Oscars (Archiv). Quelle: Barbara Munker/dpa

Bei der 91. Oscar-Verleihung im Februar wird es nun doch keine neue Sparte zur Würdigung von Publikums-Hits geben. Das gab die Filmakademie in Beverly Hills bekannt. Damit machte der Verband einen Rückzieher von Plänen für die Einführung einer neuen Trophäen-Kategorie ("popular film"), die Anfang August verkündet worden war.



Die 91. Trophäen-Gala soll am 24. Februar über die Bühne gehen. Die Nominierungen für die nächsten Academy Awards werden am 22. Januar 2019 verkündet.