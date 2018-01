Gary Oldman und Timothée Chalamet gehören zu den fünf Nominierten für den Oscar als bester Hauptdarsteller. Oldman wurde für seinen Auftritt als Winston Churchill in "Churchill - Die dunkelste Stunde" aufgestellt, Chalamet für seine Rolle in dem Liebesfilm "Call Me By Your Name". Frances McDormand und Sally Hawkins sind unter den fünf Nominierten als beste Hauptdarstellerin. McDormand wurde für ihre Rolle in der Tragikomödie "Three Billboards Outside Ebbing, Missouri" genannt, Hawkins für das Fantasy-Märchen "Shape of Water".