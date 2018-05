Der Vorstand der Oscar-Akademie hat nach Harvey Weinstein auch Bill Cosby und Roman Polanski die Mitgliedschaft entzogen. Die Academy of Motion Picture Arts and Sciences erklärte am Donnerstag, eine Abstimmung sei entsprechend ausgefallen. Hintergrund der Entscheidung sind Vorwürfe des sexuellen Missbrauchs. Im Fall Polanski kommt der Ausschluss 15 Jahre nach seinem Oscar für "Der Pianist" und mehr als 40 Jahre nachdem er beschuldigt wurde, eine 13-Jährige vergewaltigt zu haben. Den Vorwurf der Vergewaltigung hatte Polanski zurückgewiesen.