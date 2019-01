Eine Szene aus "Die Kinder des Kalifats".

Quelle: Talal Derki/OFAS Port au Prince Pictures/dpa

Die deutsche Ko-Produktion "Of Fathers And Sons - Die Kinder des Kalifats" hat Chancen auf einen Oscar als beste Dokumentation. Das Werk des aus Syrien stammenden und in Berlin lebenden Regisseurs Talal Derki ("Return to Homs") ist unter den fünf Anwärtern für den Preis.



In der deutsch-syrisch-libanesischen Doku über die Kriegstraumata von Jugendlichen folgt Derki der Familie eines islamistischen Kämpfers während des syrischen Bürgerkriegs.