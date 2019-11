Der Filmproduzent Branko Lustig ist gestorben. Archivbild

Der kroatische Filmproduzent Branko Lustig ist im Alter von 87 Jahren in Zagreb gestorben. Das berichten kroatische Medien. Als Kind überlebte er die Konzentrationslager Auschwitz-Birkenau und Bergen-Belsen.



Lustig studierte an der Akademie für Darstellende Künste in Zagreb. Danach war er als Film-Produzent und Schauspieler tätig. Ab 1988 lebte er in den USA. Als Produzent für Steven Spielbergs "Schindlers Liste" erhielt Lustig 1994 einen Oscar. Einen zweiten gewann er im Jahr 2001 für "Gladiator".