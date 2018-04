Jordan Peele führte bei "Get Out" auch Regie. Quelle: Chris Pizzello/Invision/AP/dpa

Als erster Afroamerikaner hat der US-Amerikaner Jordan Peele den Oscar für das beste Original-Drehbuch gewonnen. Der 39-Jährige wurde für seine Arbeit an der Horror-Komödie "Get Out" ausgezeichnet. Das Werk, bei dem Peele auch Regie führte, erzählt von einem jungen schwarzen Mann, der bei der rassistischen Familie seiner weißen Freundin plötzlich in Lebensgefahr gerät.



Der mexikanische Regisseur Guillermo del Toro gewann den Oscar für die beste Regie für sein Fantasy-Märchen "Shape of Water".