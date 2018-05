Die Mitglieder der Academy, die in den vergangenen Jahren nicht immer dem Trend der Globes folgten, sahen es in diesem Fall genauso und verliehen Gary Oldman die begehrte Trophäe im zweiten Anlauf. Bereits 2012 hatte er für seine Hauptrolle im Agententhriller "Dame, König, As, Spion" eine Oscar-Nominierung erhalten. Damals ging der Academy Award aber an den Franzosen Jean Dujardin ("The Artist").