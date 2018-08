Haben damit "Black Panther", "Mission Impossible 6" oder "Deadpool 2" Chancen auf einen Oscar als Publikumslieblinge und Blockbuster? Im vergangenen März hatte es etwa der Horror-Hit "Get Out" unter die neun Anwärter in der Top-Sparte "Bester Film" geschafft. Am Ende holte das an den Kinokassen weniger erfolgreiche Fantasy-Märchen "Shape of Water - Das Flüstern des Wassers" den Spitzen-Oscar. Würden Genre-Filme wie "Get Out" oder Actionstreifen dann nur für einen "populären" Oscar nominiert werden, aber nicht mehr in der prestigeträchtigen Sparte "Bester Film"?