"Shape of Water" gewann insgesamt vier Oscars.

Quelle: Chris Pizzello/Invision/AP/dpa

Das Kinomärchen "Shape of Water - Das Flüstern des Wassers" vom mexikanischen Regisseur Guillermo del Toro ist mit dem Oscar als bester Film ausgezeichnet worden. Der Film gewann bei der Verleihung in Los Angeles insgesamt vier der begehrten Trophäen. Dieses Mal klappte die Vergabe des wichtigsten Preises ohne Patzer. Im vergangenen Jahr waren die Umschläge vertauscht worden.



In der Kategorie bester Film setzte sich "Shape of Water" unter anderem gegen "Get Out" und "Die Verlegerin" durch.